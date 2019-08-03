Sabah saatlerinden itibaren delegelerin ve misafirlerin gelmeye başladığı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ne, Genel Başkan Meral Akşener saat 11.00'de giriş yaptı.



"Hapisse hapis, ölümse ölüm bir adım geri atmayan lider” anonsuyla salona giren Akşener, partilileri selamladı.



Kurultayın açılışını yapan Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Cihan Paçacı, yeterli çoğunluğa ulaştıklarını belirterek, salonda 748 delegenin hazır olduğunu bildirdi.



Paçacı'nın açılış konuşmasının ardından divan oluşturuldu. Divan Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu oy birliği ile seçildi.



Bu arada kurultay başlamadan önce salonda, "Aramızda olamayan Adanalı bir İYİ Parti hayranı için geliyor" anonsuyla, Ferdi Tayfur’un "Muhtaç Etme Beni" şarkısı çalındı.



50 GİK ÜYESİ SEÇİLECEK



İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayında, mayıs ayında yapılan tüzük kurultayında alınan bazı kararların hayata geçirileceği belirtildi.



Kurultayda ayrıca daha önce üye sayısı 80 olan ve 50’ye düşürülen Genel İdare Kurulu da çarşaf liste yöntemiyle belirlenecek.