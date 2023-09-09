İYİ Parti'nin 81 ilde aday kararı | MHP'li Yalçın: Pazarlıkta ellerini güçlendirmek içindir

Yerel seçim ve ittifak tartışmaları sürüyor.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "Yarın reddedemeyecekleri teklifler geldiğinde kesinlikle değerlendirecektir." ifadesini kullandı.



İYİ Parti'nin pusulasını şaşırmış, dalgalı denizde kaptansız bir gemi gibi olduğunu iddia eden Yalçın, "CHP'den başka sığınacakları liman yok" dedi.



Yalçın, CHP'nin bu olanlara sessiz kaldığını savunurken "CHP her türlü eleştiriye rağmen yutkunmaktadır. Kısacası politikanın muhalefet perdesinde müthiş bir orta oyunu sergilenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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