İYİ Parti'nin 81 ilde aday kararı | MHP'li Yalçın: Pazarlıkta ellerini güçlendirmek içindir

MHP'den "seçime kendi adaylarımızla gireceğiz" diyen İYİ Parti'ye tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın "Pazarlıkta ellerini güçlendirmek içindir" dedi.

İYİ Parti'nin 81 ilde aday kararı | MHP'li Yalçın: Pazarlıkta ellerini güçlendirmek içindir
Meral Akşener: Ankara ve İstanbul dahil seçime ayrı gireceğiz

Meral Akşener: Ankara ve İstanbul dahil seçime ayrı gireceğiz

Haberi Görüntüle

Yerel seçim ve ittifak tartışmaları sürüyor.

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı için "Yarın reddedemeyecekleri teklifler geldiğinde kesinlikle değerlendirecektir." ifadesini kullandı.

İYİ Parti'nin pusulasını şaşırmış, dalgalı denizde kaptansız bir gemi gibi olduğunu iddia eden Yalçın, "CHP'den başka sığınacakları liman yok" dedi.

Yalçın, CHP'nin bu olanlara sessiz kaldığını savunurken "CHP her türlü eleştiriye rağmen yutkunmaktadır. Kısacası politikanın muhalefet perdesinde müthiş bir orta oyunu sergilenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...