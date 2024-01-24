İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu: Yoğun bir çalışmamız olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, partisinin grup toplantısı çıkışında açıklama yaptı. "İstanbul'a hayırlı olsun." diyen Kavuncu, "Hazırlık çalışmalarımız çok yoğun olacak." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu: Yoğun bir çalışmamız olacak
İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Buğra Kavuncu

İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Buğra Kavuncu

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Siyasi partilerin, yerel seçimlere ilişkin hazırlıkları devam ederken Meral Akşener, grup toplantısında partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı. 

İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlarken adaylığına ilişkin kısa bir açıklama yaptı. 

"Ülkemiz için hayırlı olsun, İstanbul için hayırlı olsun." ifadelerini kullanan Kavuncu, "İstanbul’a geçeceğim, hazırlık çalışmalarımız çok yoğun olacak. Ondan sonra zaten İstanbul ile ilgili hayallerimizi, projelerimizi; nasıl bir İstanbul istediğimizi, beklediğimizi; İstanbul’u neden bizim çok daha iyi yöneteceğimizi seçmenlerimize anlatacağız." dedi.

"HER FERDİ ÜZER,NE DÜŞENİ YAPACAKTIR"

“Birilerine olan vefa rafa kalkar” yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Kavuncu; şunları söyledi:

“Biz hür ve müstakil olarak seçime girme kararı aldık. Bu karar doğrultusunda, partimizin her ferdi üzerine düşeni yapacaktır. Bu tür anlarda, kurumlar için, partiniz için, ülkeniz için, devletiniz için sorumluluk size geldiğinde buna her Türk vatandaşı evet demekle mükelleftir.”

Buğra Kavuncu kimdir? İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Buğra Kavuncu kimdir? İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

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