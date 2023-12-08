İYİ Parti’nin Trabzon adayları belli oldu

CHP’nin yerel seçimde işbirliği teklifini reddeden İYİ Parti’de Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerde belediye başkan adayları belli oldu. Trabzon’da partisinin adaylarını açıklayan Genel Başkan Meral Akşener, “Üçüncü bir yolu oluşturmaya gayret edeceğiz.” dedi.

İYİ Parti’nin Trabzon adayları belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon’da partisinin il başkanlığı binasını ziyaret etti. Akşener burada, partisinin Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerindeki başkan adaylarını açıkladı.

İYİ Parti’nin Trabzon Büyükşehir Belediyesi için adayı Muhammet Erkan oldu.

Yomra’da aday Mustafa Bıyık olurken, Çaykara’da Ayhan İşçi, Maçka’da Turan Konak, Ortahisar’da Ayhan Pala, Şalpazarı’nda ise Faruk Beldüz seçimlerde yarışacak.

İYİ Parti’nin Trabzon adayları belli oldu - 1

Akşener, CHP’nin işbirliği teklifini reddetmelerine ilişkin mesajlar da verdi.

Teklife ret kararı çıkan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısını anımsatan İYİ Parti lideri, “14 evet, 35 hayırla biz yalnız üçüncü bir seçime girmeye ve üçüncü bir yolu oluşturmaya gayret edeceğiz.” dedi.

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