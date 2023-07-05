İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı ilk toplantısını yaptı

İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı ilk toplantısı yapıldı.



Akşener başkanlığında partinin genel merkez ek binasındaki Başkanlık Divanı toplantısı yaklaşık 3,5 saat sürdü.



Toplantıda, 24 Haziran'daki 3. Olağan Kurultay'ın ardından dün belirlenen yeni Başkanlık Divanı üyelerinin görev alanları kapsamında partinin yol haritası istişare edildi.

5 YENİ BAŞKANLIK



Yeni Başkanlık Divanında, eski divan üyelerinden Ümit Özlale, Bilge Yılmaz, Ayfer Yılmaz, Sevinç Atabay, Tolga Akalın, Ünzile Yüksel ve Burak Akburak da yer aldı.



Parti Sözcüsü olarak yerini koruyan Kürşad Zorlu aynı zamanda yeni oluşturulan Medya İlişkileri Başkanı oldu.



YENİ BAŞKANLIK DİVANI



İYİ Parti yeni Başkanlık Divanı üyeleri şu isimlerden oluştu:



Siyasi İşler Başkanı: Oktay Vural



Genel Sekreter: Ayfer Yılmaz



Teşkilat Başkanı: M. Satuk Buğra Kavuncu



Mali İşler Başkanı: M. Cem Özdemir



Kurumsal İlişkiler Başkanı: Şükrü Kuleyin



Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı: Ahmet Zeki Üçok



Seçim İşleri Başkanı: Sedat Aksakallı



Uluslararası İlişkiler Başkanı: M. Naci Cınıslı



Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı: Ayyüce Türkeş



Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı: M. Tolga Akalın



Yerel Yönetimler Başkanı: Burak Akburak



Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü: Kürşat Zorlu



Ekonomi Politikaları Başkanı: Bilge Yılmaz



Kalkınma Politikaları Başkanı: Ümit Özlale



Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı: Birol Aydemir



Milli Güvenlik Politikaları Başkanı: Ali Demir



Eğitim Politikaları Başkanı: Sevinç Atabay



Toplumsal Politikalar Başkanı: Ece Güner



Kadın Politikaları Başkanı: Ünzile Yüksel



Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı: Türker Yörükçüoğlu



Parti İçi Eğitim Başkanı: Ayşe Sucu