İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı ilk toplantısını yaptı

İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı ilk toplantısı yapıldı.
Akşener başkanlığında partinin genel merkez ek binasındaki Başkanlık Divanı toplantısı yaklaşık 3,5 saat sürdü.
Toplantıda, 24 Haziran'daki 3. Olağan Kurultay'ın ardından dün belirlenen yeni Başkanlık Divanı üyelerinin görev alanları kapsamında partinin yol haritası istişare edildi.
5 YENİ BAŞKANLIK
Yeni Başkanlık Divanında, eski divan üyelerinden Ümit Özlale, Bilge Yılmaz, Ayfer Yılmaz, Sevinç Atabay, Tolga Akalın, Ünzile Yüksel ve Burak Akburak da yer aldı.
Parti Sözcüsü olarak yerini koruyan Kürşad Zorlu aynı zamanda yeni oluşturulan Medya İlişkileri Başkanı oldu.
YENİ BAŞKANLIK DİVANI
İYİ Parti yeni Başkanlık Divanı üyeleri şu isimlerden oluştu:
Siyasi İşler Başkanı: Oktay Vural
Genel Sekreter: Ayfer Yılmaz
Teşkilat Başkanı: M. Satuk Buğra Kavuncu
Mali İşler Başkanı: M. Cem Özdemir
Kurumsal İlişkiler Başkanı: Şükrü Kuleyin
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı: Ahmet Zeki Üçok
Seçim İşleri Başkanı: Sedat Aksakallı
Uluslararası İlişkiler Başkanı: M. Naci Cınıslı
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı: Ayyüce Türkeş
Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı: M. Tolga Akalın
Yerel Yönetimler Başkanı: Burak Akburak
Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü: Kürşat Zorlu
Ekonomi Politikaları Başkanı: Bilge Yılmaz
Kalkınma Politikaları Başkanı: Ümit Özlale
Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı: Birol Aydemir
Milli Güvenlik Politikaları Başkanı: Ali Demir
Eğitim Politikaları Başkanı: Sevinç Atabay
Toplumsal Politikalar Başkanı: Ece Güner
Kadın Politikaları Başkanı: Ünzile Yüksel
Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı: Türker Yörükçüoğlu
Parti İçi Eğitim Başkanı: Ayşe Sucu
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