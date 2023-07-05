İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı ilk toplantısını yaptı

İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, Başkanlık Divanı'nının görev alanları ve yol haritası konuşuldu.

İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı ilk toplantısını yaptı
İYİ Parti'nin A takımı belli oldu

İYİ Parti'nin A takımı belli oldu

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İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı ilk toplantısı yapıldı.

Akşener başkanlığında partinin genel merkez ek binasındaki Başkanlık Divanı toplantısı yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Toplantıda, 24 Haziran'daki 3. Olağan Kurultay'ın ardından dün belirlenen yeni Başkanlık Divanı üyelerinin görev alanları kapsamında partinin yol haritası istişare edildi.

5 YENİ BAŞKANLIK

Yeni Başkanlık Divanında, eski divan üyelerinden Ümit Özlale, Bilge Yılmaz, Ayfer Yılmaz, Sevinç Atabay, Tolga Akalın, Ünzile Yüksel ve Burak Akburak da yer aldı.

Parti Sözcüsü olarak yerini koruyan Kürşad Zorlu aynı zamanda yeni oluşturulan Medya İlişkileri Başkanı oldu.

YENİ BAŞKANLIK DİVANI

İYİ Parti yeni Başkanlık Divanı üyeleri şu isimlerden oluştu:

Siyasi İşler Başkanı: Oktay Vural

Genel Sekreter: Ayfer Yılmaz

Teşkilat Başkanı: M. Satuk Buğra Kavuncu

Mali İşler Başkanı: M. Cem Özdemir

Kurumsal İlişkiler Başkanı: Şükrü Kuleyin

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı: Ahmet Zeki Üçok

Seçim İşleri Başkanı: Sedat Aksakallı

Uluslararası İlişkiler Başkanı: M. Naci Cınıslı

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı: Ayyüce Türkeş

Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı: M. Tolga Akalın

Yerel Yönetimler Başkanı: Burak Akburak

Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü: Kürşat Zorlu

Ekonomi Politikaları Başkanı: Bilge Yılmaz

Kalkınma Politikaları Başkanı: Ümit Özlale

Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı: Birol Aydemir

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı: Ali Demir

Eğitim Politikaları Başkanı: Sevinç Atabay

Toplumsal Politikalar Başkanı: Ece Güner

Kadın Politikaları Başkanı: Ünzile Yüksel

Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı: Türker Yörükçüoğlu

Parti İçi Eğitim Başkanı: Ayşe Sucu

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