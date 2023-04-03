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İYİ Parti'ye kurşun soruşturması | Valilik: Kurşunun zanlıya ait silahtan çıktığı kesinleşti

İYİ Parti'nin Zeytinburnu'ndaki İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunlarla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Valiliğin açıklamasına göre, parti binasına isabet eden merminin yakalanan şüphelinin silahından çıktığı, balistik raporuyla kesinlik kazandı.

İYİ Parti'ye kurşun soruşturması | Valilik: Kurşunun zanlıya ait silahtan çıktığı kesinleşti

Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden merminin şantiye görevlisine ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığının balistik raporu ile kesinlik kazandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 30 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olayına ilişkin kriminal inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kriminal inceleme neticesinde İl Başkanlığı ve yanındaki iş merkezine isabet eden mermi çekirdeği parçalarının, olaydan sonra yakalanan ve E-5 Otoyolu istikametindeki inşaatın şantiye görevlisi olan M.E'ye ait, bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı, balistik raporu ile kesinlik kazanmıştır." denildi.

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