İyilik Gemisi Gazze'ye gidiyor

İyilik Gemisi Gazze'ye yola çıkıyor.



Mersin Limanı'nda açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin Gazze için seferber olduğunu dile getirdi.



900 tonluk gıda yüklü geminin Gazze'ye ulaşacağını ifade eden Yerlikaya, "İşgalin ilk gününden itibaren tarihin doğru yanında yer aldık. Biz mazlumun yanında zalimin karşısındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkın ve adaletin sesi oldu." dedi.