İyilik Gemisi Gazze'ye gidiyor
17'inci İyilik Gemisi Mersin'den Gazze'ye uğurlanıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin Gazze için seferber olduğunu dile getirdi.
İyilik Gemisi Gazze'ye yola çıkıyor.
Mersin Limanı'nda açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin Gazze için seferber olduğunu dile getirdi.
900 tonluk gıda yüklü geminin Gazze'ye ulaşacağını ifade eden Yerlikaya, "İşgalin ilk gününden itibaren tarihin doğru yanında yer aldık. Biz mazlumun yanında zalimin karşısındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkın ve adaletin sesi oldu." dedi.
İKİ YILDIR YARDIMLAR SÜRÜYOR
Türkiye, 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye, bugüne kadar AFAD koordinasyonunda 16 gemi ve 14 uçakla insani yardım ulaştırdı.
8 Ekim 2025'te bölgede sağlanan ateşkesin ardından destek çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda, Türkiye'nin Gazze'ye göndereceği 17. "İyilik Gemisi" için hazırlıklar Mersin Uluslararası Limanı'nda sürdürülüyor.
Yardımlar, Mısır Kızılayı işbirliğiyle, Mısır'ın El Ariş Limanı üzerinden Karem Ebu Salem Sınır Kapısı'na ulaştırılacak.
