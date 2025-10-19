"İyilik Gemisi"ndeki malzemeler indirildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 17 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle hazırlanan 900 tonluk insani yardım malzemesi, iki gün süren çalışmaların ardından gemiden tamamen indirildi.



Bebek maması, "aç–tüket" gıda paketleri ve konserve ürünlerden oluşan yardımlar toplam 52 TIR'a yüklendi.



İnsani yardım malzemeleri, Mısır Kızılayı işbirliğiyle Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılacak.



17. "İyilik Gemisi" ise dönüş için El-Ariş Limanı'ndan ayrılacak.