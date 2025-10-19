"İyilik Gemisi"ndeki malzemeler indirildi

Türkiye'den Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan "İyilik Gemisi"ndeki malzemeler limana indirildi.

"İyilik Gemisi"ndeki malzemeler indirildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 17 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle hazırlanan 900 tonluk insani yardım malzemesi, iki gün süren çalışmaların ardından gemiden tamamen indirildi.

Bebek maması, "aç–tüket" gıda paketleri ve konserve ürünlerden oluşan yardımlar toplam 52 TIR'a yüklendi.

İnsani yardım malzemeleri, Mısır Kızılayı işbirliğiyle Refah Sınır Kapısı üzerinden 'ye ulaştırılacak.

17. "İyilik Gemisi" ise dönüş için El-Ariş Limanı'ndan ayrılacak.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
  • Etiketler :
  • Türkiye
  • Gazze
  • İnsani Yardım
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...