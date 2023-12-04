İZBAN 13 yılda 1 milyar yolcu taşıdı

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi (İZBAN) yaklaşık 1 milyar yolcu taşıdı.

İZBAN'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos 2010'da 31 istasyonla hizmet vermeye başlayan kent içi raylı toplu taşıma sisteminde, istasyon sayısı aradan geçen sürede 41'e yükseldi.



Havalimanı bağlantısı da olan 136 kilometrelik hatta hizmet vermeyi sürdüren İZBAN, bugüne kadar 950 milyon yolcu taşıdı.



İstatistiklerin İZBAN'ın 1 milyar yolcu sayısına, gelecek yıl mayıs ayında ulaşılacağını gösterdiği belirtildi.

