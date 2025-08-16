İZBAN'da yeni dönem: Aktarma sona erdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ağustos ayı son birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır'ın yönetiminde yapıldı.

Oturumda İzmir'in kent içi taşımacılığında önemli bir yere sahip olan İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN), 90 dakika aktarma ile Halk Taşıt uygulaması, meclis kararı ile kaldırıldı.

İZMİRİM KART YENİ SİSTEM KURANA KADAR GEÇERLİ

TCDD ile belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İZBAN'da 90 dakika aktarma ve Halk Taşıt uygulamalarının kaldırılmasına yönelik madde kabul edilirken yeni düzenlemeye göre, İzmirim Kart, İZBAN yeni bir sistem kurana kadar geçerli olacak.

Yolcular yalnızca belirtilen ayrıcalıklardan faydalanamayacak.

Diğer ulaşım araçlarında ise mevcut sistem devam edecek.