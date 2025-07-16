İZBETON operasyonunda iddianame hazırlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine yürütülen operasyon kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki ayrı iddianame hazırlandı.



İki ihaleye ilişkin "edimin ifasına fesat karıştırmak" iddiası ile açılan soruşturma neticesinde, aralarında İZBETON A.Ş. eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz’ın da yer aldığı 30’u tutuklu 56 şüpheli hakkında 16 Temmuz 2025 tarihinde iddianame düzenlenerek kamu davası açıldı.



İkinci soruşturma ise İzmir ili genelindeki "Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması, Yol ve İnşaat Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması" işlerine yönelik gerçekleştirilen ihaleleri kapsadı. Bu kapsamda 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'edimin ifasına fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturmada yine İZBETON A.Ş. eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da aralarında bulunduğu 20’si tutuklu 44 şüpheli hakkında aynı tarihte iddianame hazırlandı.



İddianamelerde şüphelilerin kamu ihalelerine fesat karıştırarak kamuyu zarara uğrattıkları yer alırken, hazırlanan iddianameler ilgili ceza mahkemelerine sunuldu.



SOYER VE ASLANOĞLU'NUN İSMİ İDDİANAMEDE YOK



Öte yandan, açılan davanın sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON soruşturmasına yönelik olduğu öğrenildi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun ise kooperatif soruşturmasında isimlerinin geçtiği o nedenle İZBETON ile ilgili hazırlanan iddianamede yer almadıkları belirtildi.