İZBETON soruşturmasında araç kiralama dosyasında sanıklara tahliye kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin muhtelif cins ve miktarlarda iş makinesi ve araç kiralama hizmet alımı işleri hakkında yürütülen soruşturmada, aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz olmak üzere 31'i tutuklu 56 şüpheli hakkında 'Edimin ifasına fesat karıştırmak' suçunu birden fazla kez zincirleme şekilde işledikleri belirtilerek 3 yıl ile 12 yıl 3 aya kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Dosyayı kabul eden İzmir 17'nci Asliye Mahkemesi, tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Önce asfalt, ardından da bu dosyadan hakkında tahliye kararı verilen eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın ise kooperatif dosyasında şüpheli olarak yer aldığı için cezaevinden tahliye edilmeyeceği öğrenildi. Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz'ın ise tahliye olacağı belirtildi.