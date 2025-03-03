İzindeki askeri dövüp gasp ettiler

Tekkeköy ilçesi Çınaralan Mahallesi’nde Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Ç.Ç., izinliyken geldiği mahallede V.Ş. (22), F.B. (30) ve A.P. (37) tarafından sopa ile dövüldü.

Şüpheliler uzman çavuşun otomobili ile cüzdan, bir altın künye, bir telefon ve 60 bin lirasını alıp kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ç.Ç.’nin başına 20 dikiş atıldığı, sağ ve sol kolunda ise kırık olduğu tespit edildi.



Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.