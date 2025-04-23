İzinsiz drone uçuşu pahalıya patladı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde bulunan Manavgat Kaymakamlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı çevresinde drone ile çekim yapıldığı ihbarı geldi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışmada bir kişi yakalandı.

Yasak bölgede drone uçurarak çekim yaptığı belirlenen Ö.A. isimli genç yakalandı.

Ekipler, izinsiz drone uçurduğu belirlenen gence, 2920 sayılı "Sivil Havacılık Kanunu'na Muhalefet"ten 86 bin 388 lira cezai işlem uyguladı. Drone'a da el konuldu.