İzinsiz eğitim faaliyetine denetim. MEB: Belediyeler farklı adlar altında eğitim hizmeti sunamaz

MEB, okul öncesi eğitim kurumlarına ilişkin 81 ile genelge gönderdi.

Genelgede özellikle belediyeler tarafından okul öncesi çocuklara yönelik yürütülen eğitim faaliyetlerine dikkat çekildi, belediyelerin eğitim verme yetkisi olmadığı vurgulandı.

Genelgede; Eylül 2025 itibarıyla "çocuk etkinlik ve oyun evlerinin" de yönetmelikte sayılan kurum türleri arasına eklendiği hatırlatıldı, "Özellikle belediyeler başta olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik farklı adlar altında eğitim hizmetinin Bakanlığımızdan izin alınmaksızın verildiği anlaşılmaktadır.” ifadesine yer verildi.

Genelgede Anayasa Mahkemesi'nin belediyelerin anaokulu açamayacaklarına ilişkin kararı da hatırlatılıp "Farklı adlar altında eğitim hizmetini sunamayacakları açıktır." denildi.

EĞİTİM KOÇLUĞU, KİTAP KAFE, EĞİTİM KULÜBÜ GİBİ YERLER İNCELENECEK

Genelgede, ülke genelinde izinsiz eğitim ve barınma faaliyeti yürüten yerlere yönelik denetim başlatılacağı da duyuruldu.

Buna göre eğitim merkezi, yurt dışı eğitim danışmanlığı, eğitim koçluğu, öğrenci apartı, matematik kulübü ve kitap kafe gibi adlar altında veya herhangi bir ad belirtmeden faaliyet yürütülen yerler incelenecek.

Hizmet alan ve sunan kişilere, verilen ilanlara ve kullanılan materyallere bakılarak yürütülen çalışmanın bir eğitim faaliyeti olup olmadığı belirlenecek.

İzinsiz eğitim veren yerlere idari para cezası uygulanacak, faaliyetleri sonlandırılacak.