İzinsiz forex işlemlerine soruşturma: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazılı başvurusu yeni bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında bir internet sitesi üzerinden çeşitli şirketlerin banka hesapları kullandırılarak, izinsiz bir şekilde kaldıraçlı alım satım yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

ORGANİZE ŞEKİLDE MENFAAT SAĞLADILAR

Şüphelilerin, yetkisiz ve izinsiz aracılık faaliyeti yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 2020-2022 yılları arasında şüphelilerce kullanılan hesaplara çok sayıda kişi tarafından TL ve yabancı cinsten para transferi yapılarak organize şekilde menfaat sağlandığı tespit edilen olayda, suça iştirak ettiği tespit edilen 34 kişi hakkında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti suçları kapsamında gözaltı kararı verildi.

ALTI ŞEHİRDE OPERASYON YAPILDI

Soruşturma kapsamında bu sabah altı ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.