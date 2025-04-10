İzinsiz kazı operasyonu: Beş gözaltı

Iğdır’da sit alanında izinsiz kazı yapan beş kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İzinsiz kazı operasyonu: Beş gözaltı

İl Komutanlığınca Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede Tuzluca ilçesinde; sit alanı bölgesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla, icra edilen faaliyette; muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

BEŞ GÖZALTI

Olaya karışan beş şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

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