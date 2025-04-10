İzinsiz kazı operasyonu: Beş gözaltı
Iğdır’da sit alanında izinsiz kazı yapan beş kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.
Bu çerçevede Tuzluca ilçesinde; sit alanı bölgesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla, icra edilen faaliyette; muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
BEŞ GÖZALTI
Olaya karışan beş şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.
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