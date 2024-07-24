İzinsiz kazıya gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyitgazi'de tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, 3 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.



Kazı alanında jeneratör, matkap, balyoz ve çekiç ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 kişi hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.