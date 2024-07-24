İzinsiz kazıya gözaltı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İzinsiz kazıya gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyitgazi'de tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, 3 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazı alanında jeneratör, matkap, balyoz ve çekiç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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