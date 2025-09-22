İzinsiz kazıya gözaltı
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı.
Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile belirlenen bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyon sırasında jandarmayı gören şüpheliler Ö.G., A.D., R.A. ve M.Ç. araçlarıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalandı.
Yapılan aramalarda kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
- Kaçak Kazı
- Yurt Haber
- Yozgat Sarıkaya