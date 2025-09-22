İzinsiz kazıya gözaltı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı.

İzinsiz kazıya gözaltı

Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile belirlenen bölgeye operasyon düzenledi.

​Operasyon sırasında jandarmayı gören şüpheliler Ö.G., A.D., R.A. ve M.Ç. araçlarıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yapılan aramalarda kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

