İzinsiz kazıya suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.



Bölgeye giden ekipler, M.E, F.C. ve Y.D'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.



Kazı alanında, iki metal arama dedektörü, iki dedektör aparatı ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.