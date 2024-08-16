İzinsiz kazıya suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı'nda devriye yaptıkları sırada izinsiz kazı yapan kişilere rastladı. Ekipler bölgeye düzenlediği operasyonda, izinsiz kazı yapan A.C, R.T, M.E.C. ve M.C'yi suçüstü yakaladı.



Olay yerinde, bir ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 6 tabanca fişeği, kazıda kullanılan 3 kürek, 3 çekiç, 3 beton delme çivisi, bir kazma, 60 metre kablo ve aydınlatma lambası ele geçirildi.



Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

