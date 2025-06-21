İzinsiz kazıya suçüstü: İki kişi gözaltına alındı

Karabük’te izinsiz kazı yaptığı tespit edilen iki şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İzinsiz kazıya suçüstü: İki kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karabük İl Komutanlığı ekiplerince yürütülen denetim faaliyeti sırasında Ovacık ilçesinde izinsiz define arayan iki kişi, kazı yaptıkları bölgede yakalandı.

Şüphelilerin yanında 1 adet merdiven, 2 adet taş kazma, 2 adet bel küreği, 1 adet kürek, 1 adet levye, 2 adet kova, 1 adet ip halat ve 2 adet eldiven ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...