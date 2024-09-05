İzinsiz tavus kuşu üretimize binlerce lira ceza

Osmaniye'de izinsiz tavus kuşu üretimi yapan şüpheliye 8 bin 326 lira cezai işlem uygulandı. Çiftlikteki 15 kuşa el konuldu.

İzinsiz tavus kuşu üretimize binlerce lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Haydi Polisi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezindeki çiftlikte izinsiz şekilde tavus kuşu üretimi yapıldığı belirlendi.

Adreste yapılan aramada 15 tavus kuşu yavrusu ele geçirildi.

Çiftlik sahibi Fatih Y.'ye, "Av ve Yaban Hayvanları Koruma Kanunu"na muhalefet etmekten, 8 bin 326 Türk lirası ceza verildi.

Yavru tavus kuşları, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere el konulup bakım ve tedavileri için DKMP Şubesi Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'ne götürüldü.

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