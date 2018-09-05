İzinsiz drone uçurmanın cezasının 11 bin 447 lira olduğu bildirildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM), sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, bu yıl toplam 11 İHA Eğitim Kuruluşu’nun kurs vermeye hak kazandığı duyuruldu. Son rakamla birlikte ülkedeki İHA eğitim kuruluşlarının sayısı 25'e yükseldi.



Kayıtlı İHA sayısı 24 bin 866’e, İHA pilot sayısı ise 31 bin 194'e ulaştı.

Yapılan açıklamada izinsiz İHA uçurmaya ciddi miktarlarda para cezası verildiği de belirtilerek, "İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapan şahıslara ve İHA pilotlarına 6 bin 868 TL, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarında ise 11 bin 447 TL para cezası kesilmektedir" denildi.