İzlanda neredeyse Avrupa'da bir ilki başarıyordu: Parlamentodaki kadın üyelerin oranı erkekleri geçti

İzlanda’da geçen Pazar günü yapılan seçim sonrasındaki ilk oy sayımında, İzlanda’nın 63 sandalyelik parlamentosunda 33 kadın vekil adayının parlamentoya girdiği belirlenmişti.

AVRUPA'DAKİ EN YÜKSEK KADIN VEKİL ORANI

Saatler sonra yeniden sayım yapıldığında kadın adayların 30 sandalyeye gerilemesiyle meydana gelen yüzde 48 temsil oranıyla, Avrupa’daki en yüksek kadın meclis üyesi sayısına ulaşılmış oldu.

Diğer taraftan, ’Althing’’ adı verilen İzlanda parlamentosunda çoğunluğu merkez partilerin adaylarının kazandığı görüldü.



SEÇİM GÜNDEMİNE KÜRESEL ISINMA DAMGA VURDU

Bununla brilikte, yaklaşık 350 bin kişinin yaşadığı Kuzey Atlantik’teki volkanik bir ada ülkesi olan İzlanda’nın seçim gündeminde iklim değişimi ilk sıralardaydı. 59 gün boyunca İzlanda standartlarının üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve eriyen buzullar küresel ısınmanın siyasetin gündemine oturmasına neden oldu.

PARLAMENTODA KADIN TEMSİLİ EN FAZLA RUANDA’DA



Biri Avrupa’da olmak üzere çok az sayıda ülkenin meclisinde kadınların çoğunlukta oldukları görülüyor. Parlamentolararası Birlik verilerine göre, yüzde 61’i kadın olan Temsilciler Meclisi’yle Ruanda kadın temsilinin en yüksek olduğu ülke olarak öne çıkıyor. Ruanda’yı yüzde 50’nin üzerindeki kadın meclis üyeleriyle Küba, Nikaragua ve Meksika takip ediyor. Birlik’in verilerine göre dünya çapında ise, milletvekillerinin sadece çeyreğinin kadın olduğu görülüyor.



Altı bölgeye ayrılan İzlanda seçim sisteminde batı İzlanda’daki yeniden sayım, oy sandıklarının sayısıyla ilgili bir sorundan dolayı yapıldı. Hata tam olarak açıklanmasa da insan kaynaklı bir sıkıntıdan ortaya çıktığı tahmin edildi.

MERKEZ partiLER OYUNU ARTTIRDI



İzlanda başbakanı Katrin Jakobsdottir Cumartesi günü yapılan seçimde, son seçimden 2 sandalye daha fazla kazanarak 37 sandalyeye ulaşırken iktidarda kalmayı garantilemiş görünüyor.



Kamuoyu anketleri 10 partinin seçim yarışına girdiği sol kanadın zaferini öngörse de, merkez sağdan Bağımsızlık Partisi (Independence Party) en fazla oyu ve 7’si kadın 16 saldalyeyi aldı. Önceki seçimden 5 sandalye daha fazla alarak 13’e ulaşan İlerici Parti (Progressive Party) ise bu büyük başarısını kutladı.



Seçimden önce İzlanda’nın üç partili koalisyon hükümetinde Jakobsdottir’in Sol-Yeşil Partisi dışında iki parti daha bulunuyordu. Üç iktidar partisi henüz yeni dönemde birlikte çalışıp çalışmayacağını duyurmasa da oy verenlerin desteğini aldıkları görüldü. Yeni hükümetin kurulması ve duyurulmasının seçimlerden sonra birkaç gün süreceği tahmin ediliyor.

KÜRESEL ISINMADA TAŞIMACILIK KRİZİ BÜYÜYOR