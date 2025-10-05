İzleyenler hayret etti: 2 dakika içinde yediği bal herkesi şaşırttı
Kazdağları’nda düzenlenen 1. Uluslararası Kazdağları Bal Hasat Şenliği'nde 2 dakika içinde bir kilogram bal yiyen yarışması birinci oldu.
Kazdağı Milli Parkı’ndaki 1. Uluslararası Kazdağları Bal Hasat Şenliği, düzenlendi.
Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, 2 dakika içerisinde en fazla balı yiyen yarışmacı birinci oldu. Bir kilogram balı hiçbir sağlık sorunu yaşamadan bitiren yarışmacı ise izleyicilerden büyük alkış aldı.
2 dakikada bir kilogram balı yiyen yarışmacı şenliğin en çok konuşulan ismi oldu.
4 KAT DAHA YÜKSEK DEĞERE SAHİP!
Kooperatif Başkanı İlhan Deveci, Kazdağları Siyah Balı’nın Amerika’da düzenlenen dünyanın en prestijli Uluslararası Bal Yarışması’nda 8 yıl üst üste dünya birincisi seçildiğini söyledi.
Deveci ayrıca, Bezmialem Üniversitesi’nde yapılan analizlerde Kazdağları Siyah Balı’nın, Türkiye ve dünyanın en kaliteli ballarından 4 kat daha yüksek değere sahip olduğunun bilimsel olarak kanıtlandığını belirtti.
