İzleyenler hayret etti: 2 dakika içinde yediği bal herkesi şaşırttı

Kazdağları’nda düzenlenen 1. Uluslararası Kazdağları Bal Hasat Şenliği'nde 2 dakika içinde bir kilogram bal yiyen yarışması birinci oldu.

Kazdağı Milli Parkı’ndaki 1. Uluslararası Hasat Şenliği, düzenlendi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, 2 dakika içerisinde en fazla balı yiyen yarışmacı birinci oldu. Bir kilogram balı hiçbir sağlık sorunu yaşamadan bitiren yarışmacı ise izleyicilerden büyük alkış aldı.

2 dakikada bir kilogram balı yiyen yarışmacı şenliğin en çok konuşulan ismi oldu.

4 KAT DAHA YÜKSEK DEĞERE SAHİP!

Kooperatif Başkanı İlhan Deveci, Kazdağları Siyah Balı’nın Amerika’da düzenlenen dünyanın en prestijli Uluslararası Bal Yarışması’nda 8 yıl üst üste dünya birincisi seçildiğini söyledi.

Deveci ayrıca, Bezmialem Üniversitesi’nde yapılan analizlerde Kazdağları Siyah Balı’nın, ve dünyanın en kaliteli ballarından 4 kat daha yüksek değere sahip olduğunun bilimsel olarak kanıtlandığını belirtti.

