İzleyenler hayret etti: 2 dakika içinde yediği bal herkesi şaşırttı

Kazdağı Milli Parkı’ndaki 1. Uluslararası Kazdağları Bal Hasat Şenliği, düzenlendi.



Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, 2 dakika içerisinde en fazla balı yiyen yarışmacı birinci oldu. Bir kilogram balı hiçbir sağlık sorunu yaşamadan bitiren yarışmacı ise izleyicilerden büyük alkış aldı.



2 dakikada bir kilogram balı yiyen yarışmacı şenliğin en çok konuşulan ismi oldu.



4 KAT DAHA YÜKSEK DEĞERE SAHİP!



Kooperatif Başkanı İlhan Deveci, Kazdağları Siyah Balı’nın Amerika’da düzenlenen dünyanın en prestijli Uluslararası Bal Yarışması’nda 8 yıl üst üste dünya birincisi seçildiğini söyledi.



Deveci ayrıca, Bezmialem Üniversitesi’nde yapılan analizlerde Kazdağları Siyah Balı’nın, Türkiye ve dünyanın en kaliteli ballarından 4 kat daha yüksek değere sahip olduğunun bilimsel olarak kanıtlandığını belirtti.