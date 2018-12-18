Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, kurumun 65. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin her köşesine önemli su yapıları inşa ettiklerini belirten Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İzmir'in içme suyu problemini 2040 yılına kadar çözdük, Çine Adnan Menderes Barajı'nı tamamladık. Yaklaşık 15 milyon nüfusuyla pek çok ülkeden daha fazla nüfusa sahip İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılamak için büyük düşündük. Denizin 135 metre altından açtığımız dev tünelle Melen Çayı suyunu İstanbul'a ilettik. Şimdi de inşaatı hızla devam eden Melen Barajı ile İstanbul'un suyunu sigorta altına alacağız. Melen Projesi'nin bütün safhaları tamamlandığında İstanbul'un 2071 yılına kadar içme suyu teminat altına alınmış olacak."

2003'te 26 milyar kilovatsaat olan hidroelektrik enerji üretim kapasitesini kasım ayında 99 milyar kilovatsaate yükselttiklerinin altını çizenm Aydın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizde yanan her üç ampulden birini HES'ler aydınlatmaktadır. Ürettiğimiz hidroelektrik enerjiyle doğal gaz ithalatından yıllık 11 milyar lira tasarruf sağlıyoruz.

Son 16 yılda 7 bin 668 tesis hizmete alındı. Bu tesislerin 541'i baraj, 534'ü HES, 350'si gölet ve bent, bin 272'si sulama tesisi, 236'sı içme suyu ve temini tesisi, 17'si atık su tesisi, 4 bin 718'i taşkın koruma tesisi.

Dünyanın 6'ncı, Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını taşıyan Deriner Barajı'nda kasım ayı itibarıyla toplam 6,6 milyar kilovatsaat enerji üretildiğini ve milli ekonomiye yaklaşık 2 milyar lira katkıda bulunuldu. Deriner'in ardından ikinci sırada yer alan Ermenek Barajı'nda da kasım ayı itibarıyla toplam 5,3 milyar kilovatsaat enerji üretildi ve milli ekonomiye yaklaşık 1,5 milyar lira katkıda bulunuldu.

Yusufeli Barajı tamamlandığında, Çin ve Gürcistan'da bulunan barajlardan sonra dünyanın en yüksek 3. barajı olacak. Bu barajımız yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek milli ekonomiye yıllık 450 milyon lira katkı sağlayacak. Ilısu Barajı da sadece elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı verecek. Yüzde 56'sı tamamlanan Silvan Barajı da 2 milyon 350 bin dekar zirai araziyi sulayacak, ülke ekonomisine yıllık 1,1 milyar lira katkı sağlayacak."

