İzmir açıklarında 100 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, 28'i çocuk, 100 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir açıklarında 100 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 03.40'ta Çeşme, saat 10.35'te Dikili ve saat 13.15'te Seferihisar ilçeleri açıklarında içinde kaçak bulunduğu 3 farklı lastik botun yardım çağrısı üzerine harekete geçti.

Motor arızaları nedeniyle sürüklenen 3 lastik bottaki toplam 28'i çocuk 100 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. 

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