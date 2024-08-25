İzmir açıklarında 100 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 03.40'ta Çeşme, saat 10.35'te Dikili ve saat 13.15'te Seferihisar ilçeleri açıklarında içinde kaçak göçmen bulunduğu 3 farklı lastik botun yardım çağrısı üzerine harekete geçti.
Motor arızaları nedeniyle sürüklenen 3 lastik bottaki toplam 28'i çocuk 100 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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