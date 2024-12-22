İzmir açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Menderes ilçeleri açıklarında göçmenleri taşıyan 2 lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.



Lastik botlardaki 63 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.



Ekipler, Seferihisar ve Dikili açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 17'si çocuk 38 düzensiz göçmeni kurtardı.



Çeşme açıklarında tespit edilen lastik bottaki 16 düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.