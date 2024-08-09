İzmir açıklarında, 115 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 4 farklı lastik botta bulunan 115 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İzmir açıklarında, 115 düzensiz göçmen yakalandı

'in Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında, 4 farklı lastik botta bulunan toplam 115 düzensiz , sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Ağustos saat 00.05'te Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından hareketli lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, lastik botu durdurarak 1'i çocuk 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aynı gün saat 03.20, 05.50 ve 06.25'te, Seferihisar ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekiplerince içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 3 hareketli lastik bot daha tespit edilerek, içerisinde bulunan 18'i çocuk toplam 91 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Bangladeş'e Nobel ödüllü başkan: Muhammed Yunus NTV'ye konuşmuştu

TÜRKİYE HABERLERİ

Elazığ’da ormanlık alana yayılan arazi yangını kontrol altına alındı

Elazığ’da ormanlık alana yayılan arazi yangını kontrol altına alındı

Konya'da plastik atık dönüşüm fabrikasında yangın

Konya'da plastik atık dönüşüm fabrikasında yangın

Cumhuriyetle yaşıt CHP’li vekil hayatını kaybetti

Cumhuriyetle yaşıt CHP’li vekil hayatını kaybetti

General ve amirallerin ataması Resmi Gazete'de

General ve amirallerin ataması Resmi Gazete'de

Bakan Ersoy'dan Instagram açıklaması: Kısa sürede çözülür diye umut ediyorum

Bakan Ersoy'dan Instagram açıklaması: Kısa sürede çözülür diye umut ediyorum

Baraj gölünde facia: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Baraj gölünde facia: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...