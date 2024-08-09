İzmir açıklarında, 115 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında, 4 farklı lastik botta bulunan toplam 115 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Ağustos saat 00.05'te Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından hareketli lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, lastik botu durdurarak 1'i çocuk 24 düzensiz göçmeni yakaladı.



Aynı gün saat 03.20, 05.50 ve 06.25'te, Seferihisar ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekiplerince içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 3 hareketli lastik bot daha tespit edilerek, içerisinde bulunan 18'i çocuk toplam 91 düzensiz göçmen yakalandı.



Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.