İzmir açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can sallarındaki 30 kaçak göçmen kurtarıldı. Seferihisar ilçesi açıklarında da 22 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı

'in Urla ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 14'ü çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar ilçesi açıklarında ise durdurulan hareketli lastik botta 4'ü çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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