İzmir açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine ekip görevlendirildi.



Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 8'i çocuk 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

35 DÜZENSİZ GÖÇMEN DE YAKALANDI



Aynı bölgede Sahil Güvenlik gemisi tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu.



Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bottaki 16'sı çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

