İzmir açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ve Foça ilçeleri açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı, 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Urla açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 9'u çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Foça açıklarında da düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 13'ü çocuk 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Çanakkale açıklarında 38 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 38 kaçak göçmen yakalandı

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyon çarptı

TÜRKİYE HABERLERİ

Arnavutköy'de iş yerine silahlı saldırı: 1 tutuklama

Arnavutköy'de iş yerine silahlı saldırı: 1 tutuklama

İzmir'de otomobil park halindeki kamyona çarptı: 4 yaralı

İzmir'de otomobil park halindeki kamyona çarptı: 4 yaralı

Bingöl'de çıkan yangında arı kovanları zarar gördü

Bingöl'de çıkan yangında arı kovanları zarar gördü

Adana Kozan'da orman yangını

Adana Kozan'da orman yangını

Esenler'de işyerine silahlı saldırı

Esenler'de işyerine silahlı saldırı

Kastamonu'da 3 katlı ev küle döndü

Kastamonu'da 3 katlı ev küle döndü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...