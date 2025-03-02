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İzmir açıklarında 36 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında hareketli lastik bottaki 18'i çocuk 36 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 36 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında bir grup düzensiz olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 18'i çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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