İzmir açıklarında 40 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında 20'si çocuk 40 kaçak göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 40 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 'in Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki 20'si çocuk 38 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 2 düzensiz  kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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