İzmir açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
27.11.2026 06:12
Son Güncelleme: 27.11.2026 06:23
Anadolu Ajansı
Depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
İzmir açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İzmir'in Seferihisar ilçesine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.
Saat 05.44'te meydana gelen deprem, yaklaşık 7 kilometre derinlikte kaydedildi.
Sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Ege Denizi - [45.60 km] Seferihisar (İzmir)
|27 Kasım 2026 05:44
|37.8205
|26.4725
|6.86
|4.10
|Yatağan (Muğla)
|27 Kasım 2026 05:31
|37.2108
|28.0580
|6.98
|1.70
|Yatağan (Muğla)
|27 Kasım 2026 05:27
|37.2275
|28.0645
|4.37
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|27 Kasım 2026 05:24
|39.1682
|28.2372
|7.42
|2.30
|Milas (Muğla)
|27 Kasım 2026 05:07
|37.1267
|27.8425
|7.00
|1.40
|Sungurlu (Çorum)
|27 Kasım 2026 05:00
|40.3333
|34.3517
|7.03
|1.70
|Sungurlu (Çorum)
|27 Kasım 2026 04:54
|40.2980
|34.3872
|7.01
|1.40
|Milas (Muğla)
|27 Kasım 2026 04:26
|37.1567
|27.8482
|7.02
|1.70
|Milas (Muğla)
|27 Kasım 2026 04:16
|37.1010
|27.8453
|7.00
|0.90
|Milas (Muğla)
|27 Kasım 2026 04:12
|37.1055
|27.8455
|7.00
|1.50
|Milas (Muğla)
|27 Kasım 2026 04:00
|37.1462
|27.8612
|7.00
|1.50
|Milas (Muğla)
|27 Kasım 2026 03:50
|37.1467
|27.8580
|7.00
|1.00
|Germencik (Aydın)
|27 Kasım 2026 03:47
|37.9193
|27.6397
|7.00
|1.20
|Milas (Muğla)
|27 Kasım 2026 03:19
|37.1653
|27.8557
|7.00
|1.00
|Milas (Muğla)
|27 Kasım 2026 03:18
|37.1402
|27.8637
|7.00
|1.50
|Milas (Muğla)
|27 Kasım 2026 03:07
|37.1097
|27.8857
|7.00
|1.10
|Yedisu (Bingöl)
|27 Kasım 2026 03:05
|39.4430
|40.2982
|6.97
|1.20
|Milas (Muğla)
|27 Kasım 2026 03:02
|37.1287
|27.8515
|7.00
|1.10
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