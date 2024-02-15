İzmir açıklarında 43 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Şubat saat 09.35 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki göçmenler, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu KB-40 tarafından kurtarıldı.
Afganistan ve Suriye uyruklu 23'ü çocuk 43 kaçak göçmen sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından il göç idaresi müdürlüğü geri gönderme merkezine sevk edildi.
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