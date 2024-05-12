İzmir açıklarında 45 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 18'i çocuk 45 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botta yakalandı.

İzmir açıklarında 45 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Mayıs saat 00.55’te, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 18'i çocuk 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontroller ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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