İzmir açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çeşme ve Karaburun açıklarında iki can salı ve lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.



Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salı ve lastik bottaki 20'si çocuk 48 düzensiz göçmeni kurtardı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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