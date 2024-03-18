imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

İzmir açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında 20'si çocuk 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çeşme ve Karaburun açıklarında iki can salı ve lastik botta bir grup düzensiz olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salı ve lastik bottaki 20'si çocuk 48 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...