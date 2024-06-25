İzmir açıklarında 50 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında sürüklenen lastik bottaki 50 kaçak göçmen kurtarıldı, 43 göçmen ise yakalandı.

İzmir açıklarında 50 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 'in Menderes ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikten sonra sürüklenmeye başlayan lastik bottaki 3'ü çocuk 19 düzensiz karaya çıkarıldı.

Ekipler, Dikili ilçesi açıklarında ise motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 31 göçmeni kurtardı.

Çeşme açıklarında durdurulan lastik bottaki 2'si çocuk 43 düzensiz göçmen de yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

TSK personel kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete’de

TSK personel kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete’de

Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı kurtardı

Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı kurtardı

Balkondaki kuş kafesini temizlerken aracın üzerine düştü

Balkondaki kuş kafesini temizlerken aracın üzerine düştü

Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü

Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü

Bayburt’ta gelin arabası ile traktör çarpıştı: 7 yaralı

Bayburt’ta gelin arabası ile traktör çarpıştı: 7 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...