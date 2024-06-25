İzmir açıklarında 50 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.



Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikten sonra sürüklenmeye başlayan lastik bottaki 3'ü çocuk 19 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.



Ekipler, Dikili ilçesi açıklarında ise motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 31 göçmeni kurtardı.



Çeşme açıklarında durdurulan lastik bottaki 2'si çocuk 43 düzensiz göçmen de yakalandı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.