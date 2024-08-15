İzmir açıklarında 71, Muğla'da 114 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 8'i çocuk 22 düzensiz göçmeni karaya çıkardı. Karaburun ile Dikili açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botların motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Ekipler, sürüklenen lastik botlardaki 20'si çocuk 49 düzensiz göçmeni kurtardı. 32 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI Sahil Güvenlik ekipleri, Karaburun açıklarında ise durdurdukları lastik bottaki 11'i çocuk 32'i düzensiz göçmeni yakaladı.

MUĞLA AÇIKLARINDA 114 GÖÇMEN KURTARILDI, 16 GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ortaca ve Marmaris ilçesi açıklarında farklı zamanlarda can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgelere Sahil Güvenlik botları sevk edildi.



Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 6 can salı içerisinde, aralarında çocukların da olduğu 101 düzensiz göçmen kurtarıldı.



Bodrum açıklarında motor arızası yaparak sürüklenip yardım talebinde bulunan 13 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı.



Ayrıca Bodrum ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından tespit edilen lastik bottaki 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı. Lastik botta, göçmen kaçakçısı şüphelisi olduğu tespit edilen 1 kişi de yakalandı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.