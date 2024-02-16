İzmir açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında iki lastik bot ve can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.



Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bot ve can salındaki 17'si çocuk 78 düzensiz göçmeni kurtardı.



Dikili açıklarında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.



Durdurulan lastik bottaki 32'si çocuk 51 düzensiz göçmen yakalandı.



Karaburun açıklarında durdurulan lastik bottaki 21'i çocuk 51 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanıp karaya çıkarıldı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.