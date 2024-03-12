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İzmir açıklarında 7'si çocuk 39 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 7'si çocuk 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İzmir açıklarında 7'si çocuk 39 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Mart günü Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, sahil güvenlik botu ve mobil radarı tarafından, içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botları tespit etti. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istediği belirlenen 7'si çocuk 39 düzensiz , ekipler tarafından yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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