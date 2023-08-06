İzmir açıklarında geri itilen 130 düzensiz göçmen kurtarıldı

Karaburun açıklarında da Sahil Güvenlik mobil radarınca İtalya rotası üzerinde yelkenli tekne içinde tespit edilen 160 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı. Yine Karaburun ile Dikili açıklarında radarla tespit edilen lastik botlardaki 105 düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.