İzmir-Adana seferi çileye döndü: Otobüsün yakıtı bitince yolda kaldı

Yolcuların aktardığına göre, otobüs tek şoförle yola çıktı ve güzergah boyunca hiçbir akaryakıt istasyonunda durulmadı. Mazotun, bagajda taşınan bidonlarla ikmal edildiği ve bu sıra dışı yöntem nedeniyle otobüsün arıza yaptığı ifade edildi.

Sabah saat 09.00’da Adana’da olması gereken otobüs, saat 13.30’da hala Karapınar’da bekliyordu. Yolcuların çoğu kendi imkânlarıyla otostop yaparak Adana’ya ulaşmaya çalıştı.



Yolculardan Günay Sarı, "Otobüsün mazotu bitti, ardından hava yaptı ve araç arızalandı. Defalarca firmayı aradık ama kimse cevap vermedi. ‘Araç gönderiyoruz’ dediler ama yalan çıktı. Zarara uğradık, resmi şikayetlerimizi yaptık. Bagajdan mazot bidonla dolduruldu, bu tam bir rezaletti." diye konuştu.



Bir başka yolcu Hilmi Aktaş ise, "İzmir’den saat 20.00’de kalkması gereken otobüs geç çıktı. Yolculuk baştan sorunluydu. Araçta ikram bile yoktu. Karapınar’da mazot bitti, araç arızalandı. Tamircinin parasını bile ödemediler, biz polisi çağırdık. Firma bizi kendi halimize terk etti," diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

Yolcular, firma yetkililerinin telefonlarına ulaşamadıklarını ve hiçbir yetkilinin kendileriyle ilgilenmediğini öne sürüyor. Polis olay yerine çağrıldı, ancak otobüs firmasının tamirci ücretini bile ödemekte zorlandığı iddia edildi.



Olayla ilgili yolcular tarafından resmi şikayetlerin yapıldığı kaydedildi.