İzmir Adliyesi önünde bomba paniği

İzmir Adliyesi önünde kapı girişinde kaldırım kenarındaki paket paniğe neden oldu.

Adliye ve çevresinde görevli polisler şüpheli pakete ilişkin harekete geçti. Alan güvenlik çemberine alınırken bölge, araç ve yaya geçişlerine kapatıldı.

Bir süre sonra bölgeye gelen bomba uzmanı, şüpheli paketi fünye ile patlattı ve paket boş çıktı.

ARAÇTAN DÜŞMÜŞ

Gördü tanıkları, şüpheli paketin bir araçtan yere düştüğünü ve yoldan geçen bir yaya tarafından yol kenarına bırakıldığını dile getirdi.

DÜN 9. YIL DÖNÜMÜYDÜ

PKK'lı iki terörist tarafından İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017 tarihinde silahlı saldırı gerçekleştirilmişti.

Saldırıda polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuştu.