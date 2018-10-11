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İzmir Adliyesi'nde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle bina tahliye edildi, gazdan etkilenen 1'i ağır 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adliye binasının alt katında gaz sızıntısı olduğu bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, ambulans ve AFAD ekibi gönderildi. Bina tedbir amaçlı boşaltıldı, duruşmalar yarıda bırakıldı.

Gazdan etkilenen 5 kişi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Üç polise ise adliye önündeki ambulansta oksijen verildi.



Adliyeye, gazın tahliyesi için büyük fanlar gönderildi.



İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, 7 ambulansın bölgeye gönderildiğini, olası bir duruma karşı hastanelerde hazırlık yaptıklarını belirtti.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.



İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, konuyu yakından takip ettiklerini, gaz sızıntısının söz konusu olduğunu, herhangi bir sabotaj ihtimali bulunmadığını belirtti.



"GAZ KAÇAĞI MEYDANA GELDİ"



İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, yaptığı yazılı açıklamada, adliyede yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit kaçağı meydana geldiğini bildirdi.



Aydıner, "Adliyemizde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit gaz kaçağı meydana gelmiş, önlemler alınmış ve tüm müdahaleler yapılmıştır" ifadesini kullandı.