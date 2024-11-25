İzmir Aliağa TÜPRAŞ Rafinerisinde yangın

TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, İzmir Aliğa TÜPRAŞ Rafinerisinde çıkan yangının söndürüldüğü olayda ölü-yaralı bulunmadığı bildirildi.

İzmir Aliağa TÜPRAŞ Rafinerisinde yangın

TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, "İzmir Rafinerimizde bu akşam saat 20.00 sularında Hampetrol Ünitelerimizden bir tanesinde meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir" denildi.

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