İzmir Bayraklı Belediyesi'ne operasyon. Eski başkan dahil 40 kişi gözaltı kararı

İzmir ’in Bayraklı ilçe belediyesine yönelik operasyon yapıldı.



Geçmiş dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın da aralarında olduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı var. Sandal dahil 45 şüpheli gözaltına alındı.



NTV Bölge Temsilcisi Merih AK, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sayıştay müfettişlerinin Bayraklı Belediyesi'nin bir önceki dönem yapmış olduğu harcamalarla ilgili inceleme ve teftiş raporlarına ilişkin bir operasyon başlatıldığını söyledi.



Merih Ak'ın aktardığına göre belediyenin eski Özel Kalem Müdürü Berk Ulusal'ın da sorumlu olduğu çok sayıda harcama ve satın alma işlemlerine ilişkin mükerrer faturalar düzenlendiği, ödemeler yapıldığı ileri sürülüyor.