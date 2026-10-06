İzmir Bayraklı Belediyesi'ne operasyon. Eski Başkan Serdar Sandal dahil 6 kişi tutuklandı

İzmir 'de Bayraklı Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla yürütülen soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında salı günü geçmiş dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın da aralarında olduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Hakkında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliye yönelik İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, oğlu Y. Sandal, eski Bayraklı CHP İlçe Başkanı ve belediye çalışanı D.G, eski BAYBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi M.C.S, Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü H.C.Ö, İzmir Büyükşehir Belediyesinde şube müdürü olarak görev yapan A.A. ve O.Ç.Ş'nin de aralarında olduğu 47 şüpheli yakalandı.

Operasyonda ruhsatsız tabanca ve dijital materyallere el konuldu.

SERDAR SANDAL TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından 4 şüpheli serbest bırakılırken, aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, dönemin BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U., Bayraklı CHP İlçe Başkanı ve belediye çalışanı D.G., eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeni Parti Bayraklı Belediye Meclis Üyesi M.C.S., İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şube müdürü olarak görev yapan A.A. ve O.Ç.Ş. ile Serdar Sandal’ın oğlu Y.S.’nin de bulunduğu 43 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, Serdar Sandal'ın da aralarında olduğu 6 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 9 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 4 kişi ise mahkemeden serbest bırakıldı.

22 kişinin yargılanması sürüyor.

Firari bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

SUÇLAMALAR NELER?



NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sayıştay müfettişlerinin Bayraklı Belediyesi'nin bir önceki dönem yapmış olduğu harcamalarla ilgili inceleme ve teftiş raporlarına ilişkin bir operasyon başlatıldığını söyledi.



Merih Ak'ın aktardığına göre belediyenin eski Özel Kalem Müdürü Berk Ulusal'ın da sorumlu olduğu çok sayıda harcama ve satın alma işlemlerine ilişkin mükerrer faturalar düzenlendiği, ödemeler yapıldığı ileri sürülüyor.

KAMU ZARARI VE RÜŞVET BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde; Baybel AŞ tarafından gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan teminlerde teklif veren firmaların birbiriyle irtibatlı olduğu, bazı hizmetlerin kağıt üzerinde alınmış gibi gösterildiği veya eksik gerçekleştirildiği ve tekliflerin çoğunlukla aynı firmalardan alındığının saptandığı iddia edildi.

Yine soruşturma kapsamında hak ediş ödemelerinin ardından paraların firmalar arasında paylaştırıldığı ve Baybel AŞ tarafından firmalara yapılan bazı ödemelerin daha sonra kişisel hesaplara aktarıldığı öne sürüldü.

Mali incelemelerde; usulsüz iş ve işlemler nedeniyle 2023-2024 yıllarında toplam 20 milyon 85 bin lira kamu zararına neden olunduğu, ayrıca doğrudan temin alan firma sahipleri tarafından Bayraklı Belediyesi personeline toplam 4 milyon 625 bin 400 lira rüşvet niteliğinde para gönderildiğinin tespit edildiği savunuldu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama yapıldı.

Soruşturmanın önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın liderliğinde hareket ettiği öne sürülen yapılanmaya yönelik yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarına ilişkin deliller elde edilmesi üzerine operasyon kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

RAPORLAR SORUŞTURMA DOSYASINDA

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"- Soruşturma kapsamında, Sayıştay raporları, MASAK raporları, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar, elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı, belediye ve belediye şirketlerinde görev yapmış yöneticiler ile çalışanlar ve çeşitli şirketlerin yetkili ve sahiplerinin de bulunduğu toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilerek 45 şüpheli gözaltına alınmıştır."

Açıklamada, diğer şüphelilerin yakalanması, adreslerde arama ve el koyma işlemlerine yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.